Binkonfed İş Dünyası Çekmeköy'de Bir Araya Geldi

Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİNKONFED) 'Federasyon Başkanları ile Kahvaltı' programında Çekmeköy'de BİRKONFED Başkan Yardımcısı Yücel Yalçınkaya'nın ev sahipliği yaparak organize ettiği sabah kahvaltısında bir araya geldi.



Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİNKONFED), Çekmeköy'de düzenlenen sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıya Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Ünsal, BİRKONFED Genel Başkan Yardımcısı Çekmeköy AK Parti Meclis Üyesi Yücel Yalçınkaya, Eski Ak Parti Yalova Milletvekili Temel Çoşkun, ÇEKORDER Başkanı Metin Çoban, Erdem Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Erdem, Ak Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkan yardımcısı Hamza Çoban, İstanbul'da faaliyet gösteren federasyon temsilcileri ve STK temsilcilerinin katıldı.



"Üzerimize düşen sorumluluğu biliyoruz"



BİRKONFED Genel Başkan Yardımcısı Yücel Yalçınkaya programda yaptığı açılış konuşmasında, "Bugün buraya katılan ve bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlara teşekkür ederiz. BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu olarak üzerimize düşen görevi biliyoruz. BİRKONFED tabanı düşünen ve tabanla beraber hareket eden bir sivil toplum kuruluşudur Türkiye'nin girmiş olduğu süreçte her zaman devletimizin yanındayız. Hemşehri dernekleri ve federasyonlarını kendine öncü bilen, iyiler arasında ticari duyguları oluşturmak için zemin hazırlayan bir kuruluştur. Ülkemizi güzel yerlere taşıyacak yeni çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi



"Bize yüklenen misyon iş dünyasını canlandırmaktır"



BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Ünsal, "Artık ülkemiz kabuk değiştiriyor. İş dünyası olarak süreci takip ediyoruz. Özellikle şu anda ekonomik bir saldırı var. İş dünyası olarak ekonomiyi canlandırmak için neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Mevzuat ve bürokraside yaşadığımız sıkıntıları yetkililere iletiyoruz. Yeni anayasa, özellikle iş dünyasının önünü açacak, bürokrasiye takılmadan işleri hızlandıracak bir sürecin başlangıcı olur. Biz yeni Türkiye'yi önemsiyoruz. Türkiye'yi ağır sanayiye kavuşturursak, ekonomik anlamda güçlendirirsek dünyada söz sahibi bir ülke oluruz" diye konuştu.



"Vatanımız milletimiz her zaman var olacaktır"



Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız yaptığı konuşmada, "Bugün burada bir arada olmamızda emeği geçenlerden Allah razı olsun, işadamları konfederasyonu bundan sonra iş dünyasını hareketlendirecek insanlarımızın aşını, ekmeğini büyütmeye gayret göstereceğiz dediler. Ben buna bir ekleme daha yapmak istiyorum. Konfederasyon sadece iş adamlarımızı bir araya getirme hareket ettirmeye değil memleketimizin değişik yerlerindeki insanlarımızın arasında köprü misyonunu da kuran yerine getirmeye çalışan bir Konfederasyon memleketimizin değişik yörelerindeki dostluk köprüleri ne önemli katkıları olduğunu ve bundan sonra da olacağına canı gönülden inanıyorum. İnsanlarımız işadamlarımız yatırımlarını arttırdıkça büyüttükçe büyüttükleri bu ekmekleri de mazlumlarla paylaştıkça ben canı gönülden inanıyorum ki insanlık huzur ve barışa kavuşacak layık olduğu güzellikler insanlığa Türkiye'nin önderliğinde yürürlüğe girecek ve uygulamaya geçecek, zalimler kaybedecek, vatanımız milletimiz her zaman var olacaktır. Rabbim bütün güzelliklere gayret gösterenlerden razı olsun emeği katkısı olanlara teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL