Binicioğlu'nun Ahlat Ziyareti

Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki 'Eşref Bey' rolüyle tanınan Yalova Belediyesi Eski Başkanı Barbaros Binicioğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.



Binicioğlu ve heyeti, Ahlat Öğretmenevinde Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban tarafından ağırlandı. İlçenin turizm yatırımları ile ilgili geçen görüşmeler sonunda günün anısına Binicioğlu ile birlikte gelen heyete Ahlat bastonu ve kümbet maketi hediye edildi. - BİTLİS