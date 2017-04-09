Binicilik: Aa 97. Yıl Kupası

Binicilikte Anadolu Ajansı (AA) 97. Yıl Kupası'nı biniciler kategorisinde Murat Çetinkaya, yeni binicilerde ise Murat Arkan kazandı.



Başkent Binicilik Kulübü tarafından, AA'nın 97. kuruluş yıl dönümü kapsamında özel yarış düzenlendi.



Kuruluşunun 13. yılını kutlayan Başkent Binicilik Kulübünün Gölbaşı'ndaki tesislerinde gerçekleştirilen AA 97. Yıl Kupası, iki kategoride yapıldı.



Biniciler kategorisinde "Fuat" isimli atıyla parkuru 59.72 saniyede hatasız tamamlayan Murat Çetinkaya, kupanın sahibi oldu. Ömür Burak Dağdelen, "Erbuğ" isimli atıyla ikinci, Merve Bağcı da "Sol Şerit Bağcı" isimli atıyla üçüncü sırayı aldı.



Yeni biniciler kategorisinde ise Murat Arkan, "Carioso Z" isimli atıyla parkuru 71.67 saniyede hatasız bitirdi ve birincilik kupasını kazandı. Hüseyin Emre Cömert, "Funda" isimli atıyla ikinci, Hasan Kızıltan da "Brillant" isimli atıyla üçüncü sırayı elde etti.



Dereceye girenlere ödüllerini Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği Editör Yardımcısı Hüseyin Doğru verdi.



Yarışmada, Anadolu Ajansının kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlamak amacıyla pankartlar da asıldı.