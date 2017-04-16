Bingöl ve Mardin'de Referanduma Büyük Ilgi

Bingöl ve Mardin'de referandum a büyük ilgi



MARDİN ve Bingöl'de vatandaşlar referandum a büyük ilgi gösterirken, Bingöl'de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, annesi ile birlikte oy kullanmaya geldi. Mardin'de HDP'li Mithat Sancar, Ahmet Türk ve Vali Mustafa Yaman, oy kullanarak referandum ile ilgili görüş belirtti.



Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk oylarını ayrı ayrı okullarda kullandı.



VALİ OY KULLANMAK İÇİN SIRA BEKLEDİ



İlk olarak oyunu kullanan Vali Mustafa Yaman, ailesi ile birlikte geldiği Zinciriye İlkokulu'nda katılımın yüksek olmasından dolayı bir süre sırada beklemek zorunda kaldı. 1248 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra, sandık görevlileri ile tokalaştıktan sonra çıkışta gazetecilere konuştu. Vali Yaman, oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini, il genelinde alınan güvenlik önlemleri kapsamda toplamda 11 bin güvenlik görevlisinin görev aldığını söyledi. Büyükşehir belediyesi olarak bazı tedbirler aldıklarını hatırlatan Vali Yaman, "Vatandaşların rahat ve konforlu bir şekilde oylarını kullanmaları için ulaşımı ücretsiz hale getirdik. Hasta ve bakıma muhtaç, tek başına oy kullanmaya gidemeyecek seçmenleri, evlerinden alıp sandık başına götürüyoruz" dedi.



Atatürk ilkokulu'nda oyunu kullanan HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da, oyunu kendi seçim bölgesinde kullanmayı tercih ettiğini belirterek, "Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan referandum için oy kullandık. Ülkemiz için dönüm noktalarından biri olacak. Tabi hayırlı olmasını diliyoruz. Akşam saatlerinde de sonuçlar çıkmaya başlar. Hayır sonucu bekliyoruz ama sonuç ne olursa olsun, ülkenin iyi bir yöne girmesi için elimizden geleni yapacağız. Tekrardan Hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.



Oyunu Yalım Ortaokulu'nda kullanan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk de referandum un hayırlı sonuçlanmasını dileyerek, "Temennimiz, oylamanın sorunsuz bir şekilde bitmesi ve Türkiye'nin hayrına vesile olacak bir sonucun çıkmasını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.



YILMAZ, 78 YAŞINDAKİ ANNESİYLE BİRLİKTE GELDİ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz da memleketi Bingöl'de, 78 yaşındaki annesi Fatma Yılmaz ile birlikte merkez Yüzüncü Yıl İlkokulu'nda 1001 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy verdikten sonra gazetecilere konuşan Yılmaz, referandum da çıkan sonuca herkesin saygı duyması gerektiğini ifade ederek, "Oyumuzu kullandık, vatandaşlık görevini yerine getirdik. Türkiye'de yurtiçinde 55 milyon civarında seçmen bugün sandık başına gidiyor. İnşallah yüksek bir katılım oranı olur. Öyle olacağını da tahmin ediyorum. Kampanya süresi yaşandı, değişik kesimler fikir ve görüşlerini ifade ettiler. Vatandaşlara gerekli seçim çalışmalarını yaptılar. Bugün artık söz de karar da milletin. Milletin günü geldi çattı. İnşallah memleketimiz için en güzel neticeler ortaya çıkar. Biz milletimizin her zaman ülkemizin geleceği adına isabetli kararlar vereceğine inanıyoruz. Bu sefer de farklı olmayacak. Çıkan neticeye herkes, hepimiz saygı duyacağız. Milletimizin kararı başımızın gözümüzün üstünde diyeceğiz. Bu halk oylamasının huzur ve barış içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Vatandaşların özgür iradelerinin en net, en rahat şekilde sandıklarını yansımasını temenni ediyorum. Ülkemizin uzun vadeli geleceğini ilgilendiren bu halk oylamasının milletimize, ülkemize, bütün dünyaya, insanlığa faydalı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmasının ardından ardından okuldaki diğer sandıkları da ziyaret eden Yılmaz, görevlilere başarılar diledikten sonra buradan ayrıldı.