Bingöl Üniversitesinden Kısa Film Kursu

Bingöl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (BÜSEM) tarafından Uygulamalı Kısa Film Eğitimi düzenlenecek.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BÜSEM bünyesinde 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde ziraat fakültesi dersliklerinde Uygulamalı Kısa Film Eğitimi verilecek.



Kısa film, kısa film türleri, kısa film yapım aşamaları, senaryo yazımı, film çekim teknikleri, yönetmenlik ve kamera önü oyunculuk derslerinin işleneceği eğitime katılmak isteyenlerin 28 Nisan'a kadar BÜSEM'e başvurabilecekleri kaydedildi.