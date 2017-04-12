Bingöl Üniversitesinde Sigaraya "Kırmızı Çizgi"

Bingöl Üniversitesi, eğitim birimlerinin girişine yakın alanlarda sigara içilmesini önlemek amacıyla dumansız hava sahasını kırmızı çizgilerle belirledi.



Üniversiteden yapılan açıklamada, kırmızı çizgilerle belirlenen alan dışında sigara içilmesinin yasaklandığı belirtildi.



Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin sigara içtiği ve her yıl sigaraya bağlı hastalıklardan 5 milyondan fazla insanın öldüğü hatırlatılan açıklamada, bu sayının 2020 yılında 10 milyonu geçmesi tahmin edildiği hatırlatıldı.



Bütün bu olumsuzluklar karşısında üniversitenin bir nebze caydırıcı olması amacıyla sigara içmenin yasak olduğu alanların kırımızı çizgi ile belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Özellikle eğitim birimlerinin giriş kısımlarında içilen sigara, sigara içmeyenleri rahatsız etmektedir. Sigara içmeyenlerin dumansız hava alanlarını kısıtlamaktadır. Sigara içmeyenler, birimlere girişlerinde pasif içici konumuna geçmektedirler ve bu durum onları rahatsız etmektedir. Onların bu duruma maruz kalmaması için konu ile ilgili önerilerini dikkate alarak, eğitim birimlerinin girişlerinde sigara içme alanlarını kırmızı çizgilerle belirledik."