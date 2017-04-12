Bingöl Üniversitesi'nde Sigaraya Kırmızı Çizgi

BİNGÖL Üniversitesi'nde eğitim birimlerinin giriş kısımlarında sigara içme alanları kırmızı çizgilerle belirlendi. Fakülte ve bölüm giriş kapılarına yakın mesafedeki kırmızı çizgilerle belirlenen alanda sigara içilmeyecek.



Bingöl Üniversitesi, caydırıcı olması amacıyla sigara içmenin yasak olduğu alanları kırımızı çizgiler ile belirledi. Sigara içme alanlarını daraltan üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, alınan kararın gerekçesinde, "Özellikle eğitim birimlerinin giriş kısımlarında içilen sigara, sigara içmeyenleri rahatsız etmektedir. Sigara içmeyenlerin dumansız hava alanlarını kısıtlamaktadır. Sigara içmeyenler, birimlere girişlerinde pasif içici konumuna geçmektedirler ve bu durum onları rahatsız etmektedir. Onların bu duruma maruz kalmamaları için konu ile ilgili önerilerini dikkate alarak, eğitim birimlerinin girişlerinde sigara içme alanlarını kırmızı çizgilerle belirledik. Üniversitemiz tarafında hayata geçirilen bu uygulamanın diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da örnek teşkil edeceğini umuyoruz" denildi.



- Bingöl