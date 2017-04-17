Bingöl Üniversitesi Kitap Günleri Fuarı

Bingöl Üniversitesi (BÜ) tarafından düzenlenen "Bingöl Üniversitesi 1. Kitap Günleri Fuarı" açıldı.



BÜ Kongre Merkezinde düzenlenen kitap fuarının açılışına, Bingöl Belediye Başkan Yardımcısı Ragıp Atala, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, kamu kurumlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Türdav Yayın Grubu tarafından organize edilen ve üniversite, Bingöl Valiliği ve Bingöl Belediyesi işbirliği ile düzenlenen fuarda, 10 binin üzerinde kitap yer alıyor.



BÜ Rektörü Çapak yaptığı açıklamada, fuara 100'ün üzerinde yayın evinin katıldığını ve fuarın 27 Nisan'a kadar açık kalacağını belirterek şöyle konuştu:



"Bingöl açısından iyi bir çalışma oldu, devamı da gelecek ve gelenekselleşecek. Bingöllüler, üniversitemiz, ilgi duyan herkes burada kitapla buluşmuş olacak. Yazarlarımız okuyucularla buluşacak, kitaplarını imzalayacaklar."