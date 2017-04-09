Bingöl'ün Yedisu İlçesine Kar Yağdı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde nisan ayında lapa lapa yağan kar görenleri şaşırttı.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl ve Tunceli'de yer yer etkili gök gürültülü sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar, karla karışık yağmur uyarısı yaptı. Meteorolojinin önceden uyardığı kar yağışı Bingöl'ün Yedisu ilçesinde etkisini gösterdi. Gün içerisinde etkili olan yağmur havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Nisan ayında lapa lapa yağan kar ise görenleri şaşırttı. - BİNGÖL