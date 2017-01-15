Bingöl Önce Maaş Alamayan Sonra Işten Çıkarılan Işçiler Eylem Yaptı

Bingöl'ün Genç İlçesi'ndeki Çaytepe Köyü'nde yapımı süren Palu-Genç-Muş demiryolu inşaatında çalışan ve önce 4 ay maaş alamadıklarını sonrada işten9 çıkarıldıklarını söyleyen 148 işçi şantiye alanında eylem yaptı. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Genç İlçesi Çaytepe Köyü'nde yapımı süren 114 kilometrelik Palu-Genç-Muş demiryolu deplase çalışmaları yapım işinde çalışan 148 işçi, maaşlarını alamadıkları ve işten çıkarıldıkları gerekçesiyle şantiye alanında eylem yaptı. Şantiyede daha önce patlayıcı madde imha uzmanı olarak çalışan Hakan Kahraman, sorumlu firmanın kendilerini mağdur ettiğini ifade ederek, "4 aydır alacaklarımızı alamadık. 8 saat yerine, 12 saat çalıştırıp haklarımızdan mahrum ettiler. Taşeron firmasının battığını söyleyip hakkımızı vermediler. 15 gündür verdikleri sözü tutmuyorlar. Toplanıp tekrar buraya geldik, hakkımızı aramaya çalıştık. Firmanın genel müdürü söz verdiği halde bize sahip çıkmıyor. Hakkımızın olmadığını söylüyor. Mağduriyetten dolayı evine tüp alamayan, kömür alamayan arkadaşlarımız var. Buradan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bize sahip çıkılmasını istiyoruz. Bizi işimizden de ettiler. 4 aylık alacaklarımız duruyor, ihbar tazminatlarımız, izinlerimiz, fazla mesailerimiz hiç bir şey ödenmedi. İşten çıkışlarımız verildi. Yılbaşından itibaren çıkışlarımız verildi. Mağduruz, çalışamıyoruz. İşsizlik başvurusunu da yapamıyoruz. Kimimizi istifa etti olarak göstermişler, kimimizi de işimizin feshedildiğini göstermişler" dedi. "



Şantiyede formen olarak görev yapan Hasan Dağ ise, firmanın söz verdiği halde haklarının verilmediğini ifade ederek, "Bize burada toplu çıkış verildi. Toplu çıkış verildiği için hiçbir hakkımızı alamıyoruz. Bzize söz verildi, 'hakkınız verilecek' denildi. Ama hakkımızı alamıyoruz. Eksi 25 derecede bekliyoruz. Buradaki tüm arkadaşlar mağdur" diye konuştu.



Firma yetkilileri tarafından ise, işten çıkarılmalar konusunda açıklama yapmadı.