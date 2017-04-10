Bingöl Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

BİNGÖL merkezli Diyarbakır, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar sonunda, Bingöl merkezli Diyarbakır, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 kişi tutuklandı. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:



"Genç ilçesi kırsal alanında örgütlü olarak uyuşturucu madde (hint keneviri) imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik, Genç Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Diyarbakır, Bursa, İstanbul illerinde 6 ayrı adreste eş zamanlı icra edilen operasyon neticesinde; 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış firari olarak aranan 2 şüphelinin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Genç ilçesi kırsal alanında örgütlü olarak uyuşturucu madde (hint keneviri) imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik, Genç Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Diyarbakır, Bursa, İstanbul illerinde 6 ayrı adreste eş zamanlı icra edilen operasyon neticesinde; 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış firari olarak aranan 2 şüphelinin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Yakalanan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır."



Açıklamada, İstanbul'da polis karakolundan firar eden bir kişinin Bingöl'de yakalanarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtilirken, şu bilgilere yer verildi:



"Adli aramalarda; İstanbul'da polis karakolundan firar eden ve 'görevi yaptırmamak için direnme, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık' olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan bir şüpheli yakalanarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca ilimiz genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız devam edilmektedir." - Bingöl