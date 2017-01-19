Bingöl Merkezli 3 İlde Pkk/kck Operasyonu: 10 Gözaltı

Bingöl merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK üyesi ve iş birlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 kişi gözaltına alındı.



Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütü üyesi ve iş birlikçilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca Bingöl, İstanbul ve Elazığ'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. 10 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı. - BİNGÖL