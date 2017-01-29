Bingöl Kızağı Çalınan Köylüler, Hayvanlar Için Otları Sırtlarında Taşıyor

Bingöl merkez Sancak Beldesi'ne bağlı Oğuldere Köyü'nde hırsızların köylülerin kızaklarını çalmaları nedeniyle, köylüler yoğun kar yağışına rağmen havyanlar için otları sırtlarında taşımak zorunda kaldı. Köylülerden Niyazi Bacura, 10 gün önce kızağının çalındığını belirterek, hayvanları için otları yaklaşık 400 metre sırtında taşımak zorunda kaldığını söyledi.



Bingöl'e 50 kilometre uzaklıkta bulunan Sancak Beldesi'ne bağlı Oğuldere Köyü'ndeki vatandaşların bir çoğunun kızakları hırsızlar tarafından çalınınca hayvanları için topladıkları ve yaz aylarında arazide depoladıkları samanları 1 metre karda sırtlarında taşımak zorunda kaldı. Kızağı çalınan köylülerden biri olan Niyazi Bacura, 10 gün önce kendisininde arasında olduğu çok sayıda köylünün kızağının hırsızlar tarafından çalındığını belirtirek, hayvanları için daha önce kızak ile getirdiği otları şimdi yaklaşık 400 metre sırtında taşıyarak ahıra getirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep eden Bacura, "3 tane çocuğum var evde 5 kişi kalıyoruz. Günde 4-5 defa 400 metre mesafde sırtımızla ot çekiyoruz. Köydeki çok kişinin kızağa çalındı. İlgililerden yardım talep ediyoruz" diye konuştu.



Görünü Dökümü:



-------------



-Oğuldere köyü ve yollarından detaylar



-Kızağı çalınan Niyazi Bacura'nın sırtında saman taşıması



-Samanı hayvanlarına getirmesi



-Niyazi Bacura Röportajı



-Genel detaylar



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) -



(Tür: Yurt)