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Bingöl Karlıova-Yedisu Ilçeleri Arasında Çığ Düştü, Yol Kapandı
Bingöl Karlıova-Yedisu Ilçeleri Arasında Çığ Düştü, Yol Kapandı
30 Ocak 2017 Pazartesi 11:01
Bingöl Karlıova-Yedisu ilçeleri arasında çığ düştü, yol kapandı(Tür: Yurt)
Bingöl
Karlıova-Yedisu ilçeleri arasında çığ düştü, yol kapandı
(Tür: Yurt)
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[9211788] DHA
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