Bingöl Karlıova-Yedisu Ilçeleri Arasında Çığ Düştü, Yol Kapandı

Bingöl Karlıova-Yedisu ilçeleri arasında çığ düştü, yol kapandı(Tür: Yurt)

Bingöl Karlıova-Yedisu ilçeleri arasında çığ düştü, yol kapandı

(Tür: Yurt)

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Karlıova, Yedisu, Bingöl