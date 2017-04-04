Bingöl Genç'te Çatışma: 1 Korucu Şehit, 4 Güvenlik Görevlisi Yaralı

Genç'te çatışma: 1 korucu şehit, 4 güvenlik görevlisi yaralı (2)



"OPERASYONDAN DÖNEN TİM PUSUYU DÜŞÜRÜLDÜ"



Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger ile Milletvekili Enver Fehmioğlu, yaralı güvenlik güçlerini, kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrasında konuşan Vali Köşger, "Bugün sabah Genç İlçesi Güzeldere kırsalında teröristlerin görülmesi üzerine bir operasyon başlatıldı. Güvenlik korucularımızın da arasında bulunduğu bir tim, akşam saatlerinde operasyon dönüşü sırasında pusuya düşürüldü. Bir güvenlik korucumuz şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun. Milletimize sabır ve metanet diliyoruz. 4 güvenlik korucumuz hafif bir şekilde yaralandı. Hayati tehlikesi yok. Bir astsubayımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Operasyon devam ediyor. İnşallah netice alınacak. Bütün unsurlarımız orada gerekli tedbirleri almış vaziyette. İnşallah netice alınacak. Miletimizin başı sağolsun" dedi.



HDP İL BİNASI ÖNÜNDE GERGİNLİK



Genç İlçesi'nde çıkan çatışmada 1 korucunun şehit olması, 4 güvenlik görevlisinin yaralanmasının ardından, HDP il binası önünde gerginlik yaşandı. Akşam saatlerinde bir grup, Genç Caddesi üzerinde bulunan HDP binası önüne geldi. Bunun üzerine parti binası önüne TOMA ve zırhlı araçlar sevk edildi. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak parti binasına girmeye çalışan gruba polis izin vermedi. Bunun üzerine sloganlar atan grup, parti önünde bir süre bekledikten sonra dağıldı.