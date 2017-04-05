Bingöl Genç'te, 7 Köy ve 8 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı

BİNGÖL'ün Genç İlçesi'ne bağlı 7 köy ve 8 mahalle kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi bugün saat 23.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Genç İlçesi'nin güneyindeki dağlık ve ormanlık alandaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlenecek operasyon öncesi 7 köy ve 8 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Genç İlçesi güneyi dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla Genç İlçesi Dikpınar, Gerçekli, Döşekkaya, Üçgül, Kavaklı, Dedebağ ve Gözertepe köyleri ile Demirboğa, Karataş, Çekmece, Araklı Yeniler, Ekinli, Güllüce ve Bayramlı mahalleleri arasında kalan bölgede operasyonel faaliyet planlanmıştır. Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla 5442 sayılı İl İdaresi kanununun 11/C maddesi gereğince belirtilen bölgelerde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 04.04.2017 Salı günü saat 23.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır." - Bingöl