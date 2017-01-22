Bingöl Fetö'den Tutuklu Öğrenci Oğlu Için Intihar Girişiminde Bulunan Anne Cumhurbaşkanı'ndan...

Fetö'den tutuklu öğrenci oğlu için intihar girişiminde bulunan anne Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi



BİNGÖL'de yaşayan Saniye Akbana, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklunan İstanbul Hava Harp Okulu'nda eğitim gören oğlu Bilal Akbana için intihar girişiminde bulunduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.



Bingöl'de yaşayan Saniye Akbana adlı kadın, İstanbul Hava Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu 22 yaşındaki Bilal Akbana'nın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da gözaltına alınarak, tutuklanıp Sincan Cezaevi'ne konulduğunu söyledi. 2 çocuk annesi 46 yaşındaki ev hanımı Akbana, oğlunun FETÖ ile hiçbir ilişkisinin olmadığını, 7 aydır oğlunun tutuklu olmasından dolayı zor bir süreç yaşadığını ve bu süreçte intihar girişiminde de bulunduğunu belirtirek, "Oğluma bir şey olursa, canıma kıyacağım. Oğlum Ankara'da paraşüt ettiğimi için bulunuyordu"dedi. 15 Temmuz gecesi Meclis'in bombalanmasının ardından komutanları tarafından oğlu ve beraberindekilerin helikopterle güvenli bir bölgeye götürüldüğünü söyleyen anne Akbana şöyle konuştu:



"Oğlum, Hava Harp Okulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisiydi. Bunlar yazın Ankara'ya paraşüt eğitimi için gönderildiler. Bu 15 Temmuz darbe girişimi olduktan birkaç gün sonra bunları içeri aldılar. Bunların hiçbir suçları yok. Ellerine silah aldıkları yok, vatanına milletine bağlı insanlar. O şekilde yetiştirdik, onlar da o şekilde yetiştiler. Şu an FETÖ'den dolayı 7 aydır Ankara Sincan Cezaevin'de tutuklu. Bütün soruşturmalar da bitmiş, ama hala içerde tutuluyorlar. Eğer bir şey olursa canıma kıyarım. Ne yediğimden, ne içtiğimden anlıyorum. Yüreğim parçalanıyor, oğlum aklıma geldikçe. Suçları, hataları olsaydı cezasını çeksin derdik. Ama herhangi bir suçlar yok. O gece eşofmanlarıyla, okulları meclise yakınmış. Komutanları onları orda tutuyormuş. Meclis bombalanınca, okullarının camları hep kırılmış. Komutanları da onları helikopter ile daha emniyetli yere götürmüşler."



Oğlunun 16 Temmuz sabahı kendisini ardağını aktaran Saniye Akbana, "Oğlum beni sabah arayıp merak etme, durumumuz iyi, emniyetteyiz diyordu. Biz bütün veliler mağdur ve üzgünüz. Ağlaya ağlaya gözyaşlarımız bile kurudu. Bunun için canıma kıymaya bile kalkıştım. Devletimizden, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ricamız, onların bırakılmasıdır. Benim oğlum böyle olacağını bilseydim ya da oğlum bilseydi, asla çocuğumu o okula göndermezdim. Darbenin ne olduğunu bilmiyorduk. Oğlum da bilmiyordum, ailece bilmiyorduk. Bilseydik, asla çocuğum da gitmezdi. Biz böyle yetiştirmedik çocuğumuzu. Oğlum, 'Buralar bombalanıyor. Ne için bombalanıyor bilmiyoruz, bizim durumumuz iyi, merak etme' dedi. Darbenin ne olduğunu bilmiyordular ki onlar. Silah bile almamışlar, bir şey yokmuş ellerinde. Benim oğlum, devlet lisesinde okudu. Üniversiteyi kazandı. Onlardan hiç uzaktan yakından bir alakamız yok. Allah FETÖ'nün de cezasını versin. O kadar insanlar mağdur oldu ki onun yüzünden, bir çok insan mağdur oldu. FETÖ'nün Allah belasını versin. FETÖ milleti de mahvetti. Bir çok insan onun yüzünden mağdur oldu."