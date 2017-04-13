Bingöl'e Yapılacak Anaokulun Protokolü İmzalandı

Türk Kızılayı tarafından Bingöl'e yapılması planlanan anaokulu ile ilgili ön protokol imzalandı.



Türk Kızılayı tarafından '81 ilde 81 Anaokulu' projesi kapsamında Bingöl'de yapılacak anaokulun yapım protokolü imza töreni düzenlendi. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ve Kızılay Bingöl Şube Başkanı Mehmet Savaş, hazırlanan protokolü imzaladı.



Kentte tekli eğitime geçilmesi için yoğun bir gayret gösterdiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, "Bu hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Türk Kızılayı'da bugün de burada bunun güzel bir örneğini oluşturarak ilimize bir anaokulu daha kazandıracak" dedi.



Kızılayın hayatın her alanında varlığını gösterdiğini belirten Türk Kızılayı Bingöl Şube Başkanı Mehmet Savaş, "Topluma faydalı olmanın ilk prensibinin de eğitime yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple gerek öğrenci burslarımızla hizmet verdiğimiz gibi bu kez de Kızılay İstanbul Şube Başkanımız İlhami Yıldırım'ın destekleri ile Bingöl'de Türk Kızılayı adına bir anaokulu projesine başlıyoruz. Bu sebeple kendilerine minnettarız"diye konuştu. - BİNGÖL