Bingöl Devlet Hastanesinde Hastalar Gaz Sızıntısı Nedeniyle Tahliye Edildi

Bingöl'de, Devlet Hastanesi Yenişehir Ek Binası'nın kalorifer kazanının bulunduğu bodrum katında kolorifer kazanında sıkışan ve hastane iç kısmında yayılan gaz nedeniyle, hastanede yataklı tedavi gören 40 hasta, başka hastanelere nakledildi.



Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 63 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi Yenişehir Ek Binasında saat 15.30'da, kalorifer kazanında sıkışan gaz, kısa sürede tüm hastaneye yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Hastanede yataklı tedavi gören 40 hasta Ambulanslarla başka hastanelere nakledildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hasan Bayındır, olayda 40 hastanın nakledildiğini belirterek, "Devlet Hastanesi Yenişehir ek binamızda bugün kazan dairesindeki pompada gaz sıkışması olmuş. Gaz sıkışmasından dolayı duman kaplamış hastaneyi. Tedbiren hastalarımızı naklettik. Herhangi bir yangın yok, şu an için kontrol altında. Katlarda bir miktar duman var, dumanın tahliyesini bekliyoruz. Duman tahliye edildikten sonra hastalarımızı tekrar hastanemize alacağız. Şu an için herhangi korkulacak bir durum yok. Herhangi bir can kaybı yok. Her şey kontrol altında. Burası 63 yataklı bir hastane, hastanemizdeki 40 hastanın tahliyesini gerçekleştirdik" dedi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.