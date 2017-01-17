Bingöl Devlet Hastanesi Ek Binasında 'Duman' Tahliyesi

BİNGÖL'de Devlet Hastanesi Yenişehir ek binasında, bodrumdaki kolorifer kazanında sıkışan ve hastane içine yayılan duman nedeniyle, yatarak tedavi gören 40 hasta başka hastanelere nakledildi.



Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 63 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi Yenişehir ek binasında saat 15.30 sıralarında hastane içinde yoğun duman görüldü. Haber verilmesi üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Hastanede yatarak tedavi gören 40 hasta ambulanslarla başka hastanelere nakledildi. Dumanın bordrum kattaki kalorifer kazanından sızdığı anlaşıldı.



Olay yerinde incelemelerde bulunan Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hasan Bayındır, 40 hastanın nakledildiğini belirterek şöyle dedi:



"Devlet Hastanesi Yenişehir ek binamızda bugün kazan dairesindeki pompada gaz sıkışması olmuş. Gaz sıkışmasından dolayı duman kaplamış hastaneyi. Tedbiren hastalarımızı naklettik. Herhangi bir yangın yok, şu an için kontrol altında. Katlarda bir miktar duman var, dumanın tahliyesini bekliyoruz. Duman tahliye edildikten sonra hastalarımızı tekrar hastanemize alacağız."



Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.



- Bingöl