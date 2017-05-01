Bingöl Depreminin 14. Yılı

Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, Bingöl'de 1 Mayıs 2003 tarihinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin 14. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Boğatekin, mesajında, 2003 deprem afetinde onlarca vatandaşın hayatını kaybettiğini, yüzlerce vatandaşın yaralandığını, çok sayıda binanın yıkıldığını hatırlatarak, 1 Mayıs'ın Bingöl halkının yaşadığı ve unutmadığı acılardan biri olduğunu belirtti.



Bingöl'ün 1. derece deprem bölgesi olması nedeniyle tarih boyunca defalarca yıkıcı depremlerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Boğatekin, şöyle konuştu:



"Büyük acılardan biri olan 1 Mayıs 2003 depremi zihinlerimizdeki tazeliğini halen korumaktadır. Bu yüzden Bingöl 'deprem şehri' olarak anılmıştır. Bunca olumsuzluğa rağmen halkımız umutsuzluğa düşmemiş, tekrar hayata tutunmuş hem şehrine hem ülkesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmaya, şehri canlandıracak projeler üretmeye devam etmiştir."



Boğatekin, halkı bilinçlendirmek için AFAD olarak deprem afeti ve diğer afet çeşitleriyle ilgili her ay düzenli olarak okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında afet bilinci eğitimleri verdiklerini aktardı.



Bingöl'de 1 Mayıs 2003 tarihinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, 174 kişi hayatını kaybetmiş, 520 kişi de yaralanmıştı.