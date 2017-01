Bingöl'den Haleplilere 2 Tır Yardım

Bingöl İl Müftülüğünce, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile düzenlenen, "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyası kapsamında hayırsever vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile toplanan yardımların yüklendiği 2 tır, bölgeye uğurlandı.



İl Müftüsü Mecit Can, Hacılar Camisi yanında, yardımları taşıyan tırların uğurlanması nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Suriye'de yaşanan drama dikkati çekti.



Bingöl'de düzenlenen yardım kampanyalarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Can, camilerden ve din görevlilerinden toplanan 285 bin liranın Diyanet Vakfı'nın Halepliler için açtığı banka hesabına yatırıldığını belirtti.



"Suriye'de yaşanan savaştan etkilenen, orada yaşayan insanların sıkıntılarına, ızdıraplarına hiçbir Müslümanın seyirci kalmaması gerekir. Bu hem dinimizin gereği hem de insani görevimizdir." diyen Can, şöyle devam etti:



"Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının başlattığı ayni yardım kampanyası çerçevesinde ilimizde tüm halkımızla ve personelimizle önemli bir kampanya başlattık. Kampanya çerçevesinde giysi, ayakkabı, battaniye ve yatak topladık. Her kampanyada olduğu gibi bu kampanyada da Bingöllüler yardımseverliğini, Müslüman kardeşlerine nasıl sahip çıkılması gerektiğini gösterdi."



Bingöl ve Genç İlçe müftülükleri olarak 2 tır yardım göndereceklerini ifade eden Can, kentteki sivil toplum kurumlarının da bu yardıma ciddi katkı sunduğunu aktardı.



Can, toplanan yardım miktarının önemine değinerek, kampanyaya katkı sunan herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından 2 tır dolusu yardım, bölgeye gönderildi.