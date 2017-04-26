Bingöl'deki Terör Operasyonu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.
Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin arından 5 kişi serbest bırakılırken tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen aralarında Seyrantepe Mahalle Muhtarı A.Y. ile Kızılağaç Köyü Muhtarı T.B'nin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.