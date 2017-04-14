Bingöl'deki Sağanak

Bingöl'de dün sağanak nedeniyle zarar gören köprü çöktü.



Kentte dün akşam başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle dün Çapakçur Deresi'nin taşması sonucu zarar gören köprü, yıkılarak kullanılamaz hale geldi.



Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden kentin karşı yakasına ulaşımı sağlayan köprünün çökme anı, AA kamerasına yansıdı.



Köprünün zarar görmesi sonucu dünden bu yana trafiğe kapalı olan yoldan, karşıya gidecek araçlar Kültür Mahallesi'nden çevre yoluna yönlendiriliyor.



Sağanak sonucu taşan Çapakçur Deresi yatağında ahırı bulunan vatandaşlar ise hayvanlarını buradan tahliye etti. Bugün de zaman zaman süren sağanak sonucu su taşkının yaşandığı Aşağı Çarşı'da çok sayıda araçta hasar oluştu.



Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, sağanak sonucu 100 küçükbaş ile 6 büyükbaş hayvanın telef olduğu ve bazı ahırların çöktüğünün belirlendiğini söyledi.



Hasar tespit çalışmalarının aralıksız sürdüğünü anlatan Köşger, "En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmaması." dedi.