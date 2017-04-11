Bingöl'deki Amatör Maçında Olay Çıktı, Polis Gaz Bombasıyla Müdahale Etti

Bingöl'deki Amatör Maçında Olay Çıktı, Polis Gaz Bombasıyla Müdahale Etti

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Bingöl, Bomba, Polis
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