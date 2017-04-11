Bingöl'deki amatör maçında olay çıktı, polis gaz bombasıyla müdahale etti



BİNGÖL'de, Amatör Bölgesel Ligi'ine (BAL) çıkmak için amatör Karlıovaspor-Güveçlispor takımları arasında oynanan yarı final maçının 70'inci dakikasında saha karıştı. Her iki takım yedek klubesi ve taraftarların da dahil olduğu olayları yatıştırmak isteyen polis, gaz bombası kullandı.



Dün Bingöl'de BAL ligine çıkmak için karşı karşıya gelen Karlıovaspor-Güveçlispor arasında oynanan yarı final maçının 70'inci dakikasında çıkan olaylar nedeniyle saha bir anda karıştı. 1-1 devam eden maçın 70'inci dakikasında Karlıovspor'un attığı 2'inci golde yan hakem ofsayt bayrağı kaldırmasına rağmen orta hakem Ramazan Kaya, golü geçerli saydı. Bunun üzerine Güveçlispor teknik direktörü Erkan Çiçek ve yedek futbolcular sahaya girerek orta hakem Ramazan Kaya'ya uzun süre ittiraz etti. Verdiği karardan dönmeyen hakem Kaya, Güveçlispor teknik heyet ve yedek futbolcuların saldırısına uğradı. Orta hakem Ramazan Kaya'ya küfreden Güveçlispor teknik heyet ve yedek kulubesindeki sporcular, biranda hakem Kaya'ya saldırarak darpetti. Sahada yaşanan olaylara taraftarlar da dahil olunca devreye giren çevik kuvvet polisi, olayları yatıştırmak için gaz bombası kullandı.



Uzun süren olaylardan sonra hakemler polis kontrolünde sahayıt terketti. Bingöl Şehir Stadyumu'nda yaşanan olaylarla ilgili polis soruşturma başlatırken, Amatör Spor Kulupleri Federasyonu (ASKF) Bingöl temsilciliği, yaşanan olaylardan sonra Karlıovaspor'u 3-0 hükmen galip kararı aldı. Alınan karar Türkiye Futbol Federasyonu'na onay için gönderildi. Öte yandan yarı finalin diğer maçında Genç Demirspor'u 3-0 yenen Sekeranspor, finale çıktı. Önümüzdeki günlerde belirlenecek bir tarihde final maçında Karlıovaspor ile Sekeranspor arasında oynanacak maçı kazanan takım Bingöl'ü BAL Ligi'nde temsil etme hakkı kazanacak.