Bingöl'de Yüzen Adaya Yerli Turist İlgisi

BİNGÖL'ün Solhan İlçesi'nde bulunan Turnalar Gölü'ndeki 'yüzen adalar', havaların ısınmasıyla birlikte yerli turistlerin ilgi odağı haline geldi.



Havaların ısınmasıyla birlikte Solhan İlçesi'ne bağlı Hazarşah Köyü yakınlarındaki, yüzen adacıklar ile sıradışı bir tabiat olayına sahne olan Turnalar Gölü'ne ilgi arttı. Halk arasında Yüzen Ada olarak bilinen ve krater gölü olduğu değerlendirilen Turnalar Gölü, düz arazi üzerinde bulunuyor. Gölde toprak parçalarının ayrılmasıyla oluşan, birbirinden ve zeminden bağımsız 3 adacık bulunuyor. Adacıklar itilerek hareket etmekle birlikte, rüzgar etkisiyle de hareket edebiliyor.



Bingöl dışından göle ilk kez gelen Didem Sarıkaya, doğasıyla birlikte yüzen adaların heyecan verdiğini belirterek, "Çok güzel bir yer. İlginç bir doğa olayı" dedi.



Gölün yakınlarında bulunan Hazarşah Köyü'nde yaşayan Yusuf Akar da yüzen adalar hakkında bilgiler vererek, "Üzerinde ilk olarak bir adacık varmış. Sazlıklarla kaplıymış. Sonra topraklar yerinden ayrılarak adacıklar 3'e çıktı. Bazı yerler 30, bazı yerler 50 metre derinliği olduğu biliniyor. Köyde oturuyorum. Dedemin dedesinden beridir biz buradayız. Devlet korumaya aldı, içeri normalde bırakmıyorduk. Ancak insanlar zarar vermeden yakından görebiliyorlar. Hafta sonları daha çok ziyaretçiler geliyor" diye konuştu.



Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Erzurum gibi kentlerden gölü ziyaret etmek için gelenler, hem sıra dışı doğa olayına tanıklık ediyor hem de gölün arka kısmında bulunan yeşil alanda piknik yaparak haftanın stresini atıyor. Evlenecek olan çiftler de düğün fotoğrafları için Yüzen Ada'ya akın ediyor.



Bingöl'ün turizm alanında gelişmesini sağlamak amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce daha önce Yüzen Adalar Tabiat Anıtı olarak koruma altına alınmıştı.



- Bingöl