Bingöl'de Yüzen Adaya Turist İlgisi

BİNGÖL'ün Solhan İlçesi'nde bulunan ve Yüzen Ada olarak bilinen Turnalar Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte yerli turistlerin ilgi merkezi haline geldi. Havaların ısınmasıyla birlikte Solhan İlçesi Hazarşah Köyü'nde bulunan ve yüzen adacıklar ile sıradışı bir tabiat olayına sahne olan Yüzen Ada'ya yerli turistlerin ilgisi de arttı. Halk arasında Yüzen Ada olarak bilinen ve krater gölü olduğu değerlendirilen 38 hektarlık Turnalar Gölü, üç tarafı dağlarla çevrili olup düz arazi üzerinde bulunuyor. Gölde toprak parçalarının ayrılmasıyla oluşan, birbirinden ve zeminden bağımsız 3 adacık bulunuyor. Adacıklar itilerek hareket etmekle birlikte, rüzgar etkisiyle de hareket edebiliyor.