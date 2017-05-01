Bingöl'de yüzen adaya turist ilgisi



BİNGÖL'ün Solhan İlçesi'nde bulunan ve Yüzen Ada olarak bilinen Turnalar Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte yerli turistlerin ilgi merkezi haline geldi.



Havaların ısınmasıyla birlikte Solhan İlçesi Hazarşah Köyü'nde bulunan ve yüzen adacıklar ile sıradışı bir tabiat olayına sahne olan Yüzen Ada'ya yerli turistlerin ilgisi de arttı. Halk arasında Yüzen Ada olarak bilinen ve krater gölü olduğu değerlendirilen 38 hektarlık Turnalar Gölü, üç tarafı dağlarla çevrili olup düz arazi üzerinde bulunuyor. Gölde toprak parçalarının ayrılmasıyla oluşan, birbirinden ve zeminden bağımsız 3 adacık bulunuyor. Adacıklar itilerek hareket etmekle birlikte, rüzgar etkisiyle de hareket edebiliyor.



Bingöl dışından Yüzen Ada'ya ilk kez gelen Didem Sarıkaya, doğasıyla birlikte yüzen adaların heyecan verdiğini belirterek, "İlk defa geldim. Çok güzel. Gezilecek çok güzel yermiş. Doğu illerimizde gezilecek görülecek yerler genellikle sıkıntılı ama burası çok güzel" dedi.



Gölün yakınlarında bulunan Hazarşah Köyü'nde yaşayan Yusuf Akar da yüzen adalar hakkında bilgiler vererek, "Tarihi tam olarak bilinmiyor. Üzerinde ilk olarak bir adacık varmış. Sazlıklarla kaplıymış. Sonra topraklar yerinden ayrılarak adacıklar 3'e çıktı. Bazı yerler 30, bazı yerler 50 metre derinliği olduğu biliniyor. Ben 30 yıldır buradayım. Köyde oturuyorum. Dedemin dedesinden beridir biz buradayız. Devlet korumaya aldı, içeri normalde bırakmıyorduk. Ancak insanlar zarar vermeden yakından görebiliyorlar. Hafta sonları daha çok ziyaretçiler geliyor" diye konuştu.



Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Erzurum gibi kentlerden gölü ziyaret etmek için gelen vatandaşlar, hem sıra dışı doğa olayına tanıklık ediyor, hem de gölün arka kısmında bulunan yeşil alanda piknik yaparak haftanın stresini atıyor. Evlenecek olan çiftler de, düğün fotoğrafları için Yüzen Ada'ya akın ediyor.



Bingöl'ün turizm alanında gelişmesini sağlamak amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce daha önce Yüzen Adalar Tabiat Anıtı olarak koruma altına alınmıştı.