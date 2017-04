Bingöl'de Yöresel Yemek Yarışması

Bingöl'de, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödüllü yöresel yemek yarışması tamamlandı.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi ile Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle 3 gün süren ödüllü yöresel yemek yarışması sona erdi.



Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kapanış töreninde konuşan Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, yerli ve yabancı insanlara verebilecek özgün, orijinal, Bingöl'e ait şeylerin olması gerektiğini ve bu yönde çalışmalar yapıldığını söyledi.



Yapılan yemeklerin her birinin Bingöl'e ait lezzetleri taşıdığını belirten Köşger, şunları söyledi:





"Yemek yarışmasına katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Her biri Bingöl'e ait lezzetleri taşıyordu. Bu otantikliği, bu orijinalliği bozmadan, güncel şekilde yorumlamamız ve onu en güzel şekilde sunabilmemiz lazım. Bunun yanında Bingöl'e özgün el emeklerini de ortaya çıkarmamız lazım. Bu yönde de çalışmalar devam ediyor. Bingöl'ün yemekleri kayıt altına alınacak, bir kitap haline getirilecek. Bingöl folkloruna ait de bir kitap çıkarılacak. Ayrıca Bingöl'ün tamamını tanıtan bir kitap daha çıkarmayı düşünüyoruz."



Bingöllülerin kendi değerlerine sahip çıkmasını da önemsediğini ifade eden Köşger, "Bingöl'deki potansiyeli görüyorum. Her şeyden önce, Bingöllü hemşehrilerimin kendi değerlerine sahip çıkmasını önemsiyorum. Gelecek bizim açımızdan parlak. Biz, çalışmaya ve gayret etmeye, kendi kültürümüzü sahiplenmeye devam ettikçe İstiklal bizim için daha parlak olacaktır." dedi.





İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman ise çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecek Turizm Master Çalışması ile Bingöl'ün kültürel zenginliklerini ortaya çıkaracaklarını belirtti.





Çorba, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen yöresel yemek yarışmasına 70 kişinin katıldığını anımsatan Barman, ilin gastro kimliğinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçladıklarını kaydetti.





Yapılan konuşmaların ardından şiir ve müzik dinletisiyle devam eden törende, yöresel yemek yarışması, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.