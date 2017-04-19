Bingöl'de Yöresel Yemek Yarışması

Bingöl'de, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında ödüllü yöresel yemek yarışması gerçekleştirildi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle 3 gün sürecek ödüllü yöresel yemek yarışması düzenlendi.



Vali Yavuz Selim Köşger, yarışmanın düzenlendiği okulda, yemekleri inceleyerek tatlarına baktı.



Burada gazetecilere açıklamada bulunan Köşger, Bingöllü kadınların çok güzel yemekler yaptığını söyledi.



"Yöresel yemeklerin yaşatılması çok önemli, bu kültürün yaşatılmasının çok büyük önemi var." diyen Köşger, "Turist geldiği zaman o yöreye ait otantik, orijinal şeyler, yemekler görmek, yeni lezzetler ve tatlar keşfetmek istiyor. Bugün bize sunulan yemekler hakikaten kayda değer yemeklerdi. Bingöl'ün otantik yemeklerini güncelleyerek, daha da güzel hale getirerek misafirlerimize sunmamız lazım." ifadelerini kullandı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman da Bingöl yöresine has birçok yemek çeşidi olduğunu, bunların daha önce yeterince tanıtılmadığını belirtti.



Geçen yıl düzenlenen yemek yarışmasına 42, bu senekine ise 70 kişinin katıldığını ifade eden Barman, kentin "gastro kimliğinin" ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçladıklarını kaydetti.



Bu tür etkinliklerin daha fazla yapılması gerektiğini dile getiren Barman, "İmkanlarımız dahilinde hem bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz hem de Bingöl yöresine ait yemeklerin tanıtımına katkı sağlayacağız." diye konuştu.



Yarışmada, 6 jüri üyesi tarafından yapılan değerlendirme sonucu dereceye girecek ilk 3 yarışmacıya ödül verileceği bildirildi.