Bingöl'de "Vahkin Sulama Projesi" Yapılacak

AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Genç ilçesinin 30 yıllık hayali olan Vahkin Sulama projesinin 17 Mayıs 2017 tarihinde ihalesinin yapılacağını söyledi.



Bingöl'ün Genç ilçesinde kentteki medya temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Milletvekili Enver Fehmioğlu açıklamalarda bulundu.



Genç ilçesinin 30 yıllık hayali olan Vahkin sulama projesinin yapım işinin 17 Mayıs 2017 tarihinde ihalesi yapılacağını belirten Fehmioğlu, "Bu proje Genç ilçesinin 30 yıllık hayaliydi ve çok şükür ki bu projenin yapım işi bize nasip oldu" dedi.



Genç ilçesinin ekilebilir olan alanlarının yüzde 80'nini bu projeyle sulayacaklarını ifade eden Milletvekili Fehmioğlu, "Bu proje çok kapsamlı bir proje 100 bin dönüme yakın ekilebilir bir araziyi sulayacak. Bu proje bittiği zaman bu suyu cazibeli su olarak akıtacağız. Tamamı kapalı sistemle ve bütün drenajlarıyla parasız bir sistem olacak. Çünkü şimdiye kadar Türkiye'de uygulanan paralı su sitemi vatandaşlarımızı pek memnun etmedi. Bu proje hem son sistem olacak hem de parasız olacak ve vatandaşlarımız bu cazibeli sudan ücretsiz olarak yararlanacaklar. Genç ilçesinde bugüne kadar bu çapta büyük bir sulama kanalı yoktu bu proje ilk olma özelliği de taşıyor.Genç ilçesi artık su sorunu yaşamayacaktır" diye konuştu.



AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar çok büyük hizmetler yaptığını aktaran Fehmioğlu ,Bingöl, Genç ve Diyarbakır sınırına kadar 46 kilometrelik karayolu ağının da ihalesini gerçekleştirildiğini, yolun bütümlü sıcak asfalt olacağını kaydetti. - BİNGÖL