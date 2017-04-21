Bingöl'de Turizm Haftası Etkinlikleri

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de 41. Turizm Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, yemek yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri verildi.



Bingöl'de 41. Turizm Haftası etkinlikleri, Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programla sona erdi. Törene Vali Yavuz Selim Köşger, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman, kurum müdürleri ve vatandaş katıldı.



Yerli ve yabancı turistlere verilebilecek Bingöl'e özgü ürünlerin olması gerektiğini belirten Vali Yavuz Selim Köşger, "Bingöl, bunu yapmaya çalışıyor. Yemek yarışmasına katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Her biri Bingöl'e ait lezzetleri taşıyordu. Orijinalliği bozmadan, güncel şekilde yorumlamamız lazım. Onu en güzel şekilde sunabilmemiz geriyor. Bunun yanında Bingöl'e özgün el emeklerini de ortaya çıkarmamız lazım. Bu yönde de çalışmalar devam ediyor. Bingöl'ün yemekleri kayıt altına alınacak ve bir kitap haline getirilecek. Bingöl folkloruna ait de bir kitabın yanı sıra ayrıca kentin tamamını tanıtan bir kitap daha çıkarmayı düşünüyoruz. Ben Bingöl'deki potansiyeli görüyorum" dedi.



Bingöl'de gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman ise, Turizm Master Çalışması ile Bingöl'ün kültürel zenginliklerinin ortaya çıkaracaklarını aktardı.



Halk oyunları, şiir ve müzik dinletisiyle devam eden program, yemek yarışmasın da dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. - BİNGÖL