Bingöl'de Terörle Mücadele

Bingöl'de terör örgütü PKK tarafından yakılan iki araçta parmak izi tespit edilen kişi tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışmalar neticesinde 22 Ekim 2014'te bölücü terör örgütü mensuplarınca yakılan iki araçta parmak izi belirlenen A.Ş. gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.



Öte yandan PKK terör örgütü üyesi ve işbirlikçilerine yönelik Bingöl merkezli İstanbul, Elazığ ve Kars'ta yürütülen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan A.N, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.