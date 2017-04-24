Bingöl'de Teröristlere Ait İki Sığınak Bulundu

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda iki sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehit Güvenlik Korucusu Nurettin Kaydutekin-7 Operasyonu'nda merkeze bağlı Ortaçanak köyü kırsalında teröristlere ait iki sığınak tespit etti. Sığınakta 70 adet 5,56 mm çapında mermi,174 çift Mekap ayakkabı,100 metre ip, 7 adet şalvar, 6 adet büyük pil, 4 adet çaydanlık, 1'er adet sırt çantası, el çantası, uyku tulumu, harita, met ve çok sayıda gıda, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu. Ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edilirken, örgütsel dokümanlar ve mühimmatlar incelenmek üzere muhafaza altına alındı. - BİNGÖL