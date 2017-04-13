Bingöl'de Terör Suçundan Aranan 1 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de terör suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları çalışmada silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şüpheli F.S'yi bir araç içerisinde yakaladı. Yakalanan şüpheli gözaltına alınarak il jandarma komutanlığına götürüldü.



Yapılacak işlemlerin ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BİNGÖL