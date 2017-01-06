Bingöl'de Terör Propagandasına Tutuklama

Bingöl'de terör propagandası yaptığı gerekçesiyle mahkeme sevk edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen bir şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahsın tutuklandığı ifade edilen açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİNGÖL