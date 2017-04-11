Bingöl'de Terör Operasyonu: PKK'nın 2 Sığınağı İmha Edildi

Bingöl'de Terör Operasyonu: PKK'nın 2 Sığınağı İmha Edildi

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Kürdistan İşçi Partisi, Bingöl, P.K.K., Terör, PKK
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