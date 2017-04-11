Bingöl'de Terör Operasyonu PKK'nın 2 Sığınağı Imha Edildi

Bingöl'ün Yayladere İlçesi'nde güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda; içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan 2 sığınak imha edildi. Yayladere İlçesi kırsalında, PKK'ya ait silah ve patlayıcıların içerisinde bulunduğu 2 sığınak ile ilgili Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İli Kığı İlçesi'nde Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Kığı 2'inci Jandarma Komando Alay Komtanlığı'na bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalar neticesindeYayladere İlçesi Sarıyer Mahallesi, Şeyh Mahallesi, Hisar Deresi ve İsimsiz Dere yataklarında 10 Nisan 2017 günü icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş-12 Operasyonu kapsamında 2 adet sığınakta, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet PKMS makinalı tüfek, 460 gram plastik A4 patlayıcı, 65 adet elektrikli fünye, 25 metre infilaklı fitil, 17 adet tol serisi el yapımı alıcı-verici devre, 12 adet fabrikasyon yapımı Alphafire el yapımı patlayıcı alıcı-verici, 5 metre saniyeli fitil, 4 adet Elektronik devre kartı, 2 adet el yapımı patlayıcı verici devresi, 1 adet el yapımı patlayıcı düzenek, 3 bin 200 adet PKMS Bixi mermisi, bin 300 adet AK-47 Kaleşnikof mermisi, 35 adet 5.56 M-16 mermisi, 5 adet Roketatar sevk fişeği, 4 adet anti tank roketatar mühimmatı,1 adet anti personel roketatar mermisi ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.