Bingöl'de Terör Operasyonu

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 sığınak bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce merkez Oğuldere köyü kırsalında bugün düzenlenen "Şehit Güvenlik Korucusu Nurettin Kaydutekin-9" operasyonu kapsamında 2 sığınağın bulunarak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.





Sığınaklarda yapılan aramada, örgütsel doküman, yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Bingöl Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda yaşam malzemeleri olay yerinde imha edilmiş, örgütsel doküman, delil niteliği olabilecek diğer malzemeler İl Jandarma Komutanlığınca muhafaza altına alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.