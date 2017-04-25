Bingöl'de Terör Operasyonu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım yataklık yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yardım yataklık yaptıkları tespit edilen zanlılara yönelik ilçe merkezinde ve Kızılağaç köyünde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.