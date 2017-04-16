Bingöl'de Terör Operasyonu

Bingöl'de devam eden operasyonlar kapsamında bir ev ve sığınakta yapılan aramada, teröristlere ait 4 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı 2'nci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Yayladere ilçesi Alınyazı Mahallesi'nde 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış-21' operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.



Açıklamada, "Operasyon kapsamında 1 ev aramasında 2 jeneratör, 1 av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği, 4 adet 12 kilogram mutfak tüpü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen bir sığınakta ise 5 kilogram patates, 10 adet kumanya, 1 adet şampuan, 15 adet poşet içecek tozu ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİNGÖL