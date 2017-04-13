Bingöl'de Terör Operasyonu

Bingöl'ün Kiğı ve Yayladere ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ortaya çıkarılan 2 sığınaktaki aramada gıda ve yaşam malzemeleri bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, Kiğı'da konuşlu 2. Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı 12 Nisan'da operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.



Kiğı ve Yayladere ilçesi kırsalındaki operasyonda tespit edilen 2 sığınak ile toprağa gömülü bir tonluk plastik boş su deposu içinde çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, bölgede terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.