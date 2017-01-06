Bingöl'de Terör Operasyonu

Bingöl'de terör örgütü PKK propagandası yaptığı suçlamasıyla aranan bir kişi, yol kontrolünde yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Genç ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında PKK terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle aranan bir şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.