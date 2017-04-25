Bingöl'de Terör Operasyonu: 8 Gözaltı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Karlıova ilçesi Kızılağaç Köyü Mezrası ile Merkez Mahallesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapan 8 şüpheli tespit edildi. 3 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL