Bingöl'de Terör Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2'si muhtar 4 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerinin terörlü mücadele kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yaptığı çalışmada 4 şüpheli tespit edildi. Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde jandarma ekipleri belirlenen 4 adrese operasyon yaptı. Operasyonda terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 2'si muhtar 4 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - BİNGÖL