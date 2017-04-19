Bingöl'de Tarıma Dayalı Projelere Destek

Bingöl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Yıldırım, tarıma dayalı projelere 28 milyon 404 bin lira destek verildiğini söyledi.



Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2017 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar 11. Etap kapsamında 20 projenin kabul edildiğini kaydetti.



Kabul edilen projeler için yüzde 50 hibe verildiğini kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:



"Geçen yıl, 9. ve 10. etaplar için kabul edilen 21 proje için 29 milyon 955 bin lira destek verilirken, bu yılda sadece 11. etap için kabul edilen 20 projeye 28 milyon 404 bin lira destek verildi. Bu da son derece önemli bir destek miktarıdır. 2017 yılı için bakanlığa sunulan 6 kırsal kalkınma, 7 süt sığırcılığı yetiştiriciliği, 1 koyun yetiştiriciliği, 4 bitkisel ürün işleme ve depolama, 2 hayvansal ürün işleme projesine destek verilecek."