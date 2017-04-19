Bingöl'de 'Tarım ve İnsan' Konulu Fotoğraf Sergisi

Bingöl'de 'Tarım ve İnsan' konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren 70 eser sergilendi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, bakanlıkça bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Tarım ve İnsan' konulu ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren 70 eser, Sanat sokağında sergilendi. Sergi ile ilgili bilgi veren İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Yıldırım, bakanlıkça düzenlenen yarışmada dereceye giren 70 eserin bütün illerde sergilendiğini aktardı.



Vatandaşlar tarafından ilgi gören serginin 2 gün açık kalacağı belirtildi. - BİNGÖL