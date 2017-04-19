Bingöl'de "Tarım ve İnsan" Fotoğraf Sergisi

Bingöl'de, "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bu yıl 8'incisi düzenlenen "Tarım ve İnsan" konulu ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren 70 eser, Yenişehir Mahallesi Sanat Sokağı'nda sergilendi.



İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Yıldırım, serginin açılışında yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirilen serginin önemine değindi.



Sergilenen fotoğrafların 81 ilde sergilendiğini hatırlatan Yıldırım, Bingöl'deki serginin 2 gün açık kalacağını söyledi.