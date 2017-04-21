Bingöl'de Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması Yapıldı

Bingöl'de İmam Hatip ortaokulları arasında Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması yapıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlen İmam Hatip ortaokulları arası Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Yarışmayı izlemeye İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Arslan,okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler geldi.



Milli Eğitim Şube Müdürü Arslan yarışma öncesi yaptığı konuşmada, "Siyer-i Nebi Bilgi Yarışmasını geleneksel hale getirdi. Bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için bu sınavın kaybedeni olmayacaktır. Sizler içinde olmasın çünkü sizler burada peygamberimizin hayatını öğrendiniz, öğrenmeye çalıştınız bu açıdan hepinizi yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.



İl geneli 16 ortaokulun katıldığı bilgi yarışmasında 140 puanla Yenibaşak İmam-Hatip Ortaokulu birinci, 140 puanla 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Solhan İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu.



Birinci olan okul öğrencilerine çeyrek altın, ikinci ve üçüncü olan okula hediye çeki ve plaket verildi. - BİNGÖL